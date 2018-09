Radio Parma on Air: una sfida tra «voci» per diventare speaker

Chissà quanti, ascoltando gli speaker alla radio lanciare l'ultima hit di qualche star internazionale o scherzare con gli ascoltatori in linea, avranno invidiato quelle voci dinamiche, capaci di imprimere ritmo a un viaggio o a una giornata, e avranno pensato: «Potrei fare lo speaker anch'io».

Bene, il momento per mettersi alla prova sta per arrivare grazie a «Radio Parma On Air. Speaker radio contest 2018» che darà la possibilità a tutti quelli che credono di avere una voce che «acchiappa» e, soprattutto, che si sentono la parlata fluente e magnetica, di potersi misurare con altrettanti aspiranti speaker. Per i vincitori, in palio c'è la possibilità di partecipare al nuovo format che a partire dall'inizio del 2019 avrà come obiettivo il rilancio di Radio Parma.

Il contest, di cui Nello Fochetti è autore e regista, si ispira a Rds Academy, ma con una differenza sostanziale: qui non ci saranno lezioni. Il contest di Radio Parma metterà subito alla prova i concorrenti in una serie di sfide in cui la capacità di usare la voce sarà la qualità determinante che assicurerà la vittoria.

«Dopo una prima selezione dei provini che ci manderanno gli aspiranti speaker – spiega Fochetti – tre giurati valuteranno la validità delle varie performance davanti ai microfoni. I concorrenti dovranno, ad esempio, provare a lanciare una canzone di un artista famoso, oppure si cimenteranno nella realizzazione di un'intervista».

Chi saprà essere più coinvolgente, la spunterà sugli altri e passerà alle manche successive, fino ad arrivare alla finalissima, dove si sfideranno due uomini e due donne.

«Il contest prevede la vittoria di una donna e di un uomo i quali prenderanno poi parte al nuovo format che, con ogni probabilità all'inizio del prossimo anno, darà nuova linfa a Radio Parma, in vista del rilancio dell'emittente».

Il contest che prenderà il via ad ottobre sarà trasmesso da 12 Tv Parma e gli aspiranti conduttori radiofonici potranno formalizzare la propria iscrizione registrandosi sul sito www.radioparmaonair.it. La pagina spiega, in cinque mosse, come effettuare la registrazione a cui dovrà essere allegato un provino della durata di 60 secondi in cui l'aspirante speaker improvviserà un suo intervento in radio. Chi passerà la selezione, potrà partecipare al contest. P.Dall.