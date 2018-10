Le commesse dell'Oltretorrente: la passione per il quartiere

Al giovedì in edicola con la Gazzetta c'è Parmagiornoenotte, che dopo le commesse del centro, intervista le belle commesse dell'Oltretorrente: la passione per il loro lavoro e per il quartiere. Tanti gli appuntamenti della settimana, a cominciare dal Rumore del lutto, dalla serata Jumbo al Sottosopra, dallo spettacolo di Monica Farina a Noceto e dal Parma Comics. La coppia della settimana è quella di Carmen e Roberto, il personaggio è Giovanni Baldi, la recensione è al ristorante Europa di Fontanellato per uno spettacolo di beneficenza con grandissimi personaggi. Non mancano le foto delle feste. E se volete pubblicare le immagini delle vostre feste inviatele a parmagiornoenotte@gazzettadiparma.net o a mvaroli@gazzettadiparma.net.