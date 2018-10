Halloween: la mappa delle feste in città e provincia. Con tanti premi

Come ogni giovedì in edicola con la Gazzetta c'è Parmagiornoenotte, che questa settimana dedica la copertina a Halloween e a tutte le feste della città e della provincia. Tanti appuntamenti da non perdere in agenda, con fiumi di buona musica, aperitivi e cene bio. Il locale è l'«Anima di Parma» di via Pisacane, mentre la coppia della settimana è quella di Ketty e Marco. Non mancano le rubriche e le foto delle feste. E se volete pubblicare le immagini delle vostre serate, party, compleanni, inaugurazioni o feste di laurea, scrivete a mvaroli@gazzettadiparma.net.