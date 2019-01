"Tutti i brindisi delle feste" e tante foto su Parmagiornoenotte

Oggi torna in edicola l'inserto Parmagiornoenotte. Il titolo di questa settimana: "Tutti i brindisi delle feste". Tornano rubriche e curiosità: la coppia della settimana, il commento di Platinette, la band... Parlano i giovani parmigiani: ecco cosa si augurano per il 2019. Come sempre, trovate le foto delle feste a Parma e provincia: oggi 4 pagine di fotogallery con Pgn in edicola.