Apprendistato di primo livello: un convegno per parlare di esperienze e futuro

Finite le vacanze natalizie ricomincia anche l'inserto scuola della Gazzetta di Parma. Grande spazio al convegno che si terrà mercoledì 16 gennaio a Palazzo Soragna sull'apprendistato di primo livello: un'occasione per parlare di esperienze realizzate e futuro. C'è grande attesa per venerdì e per la Notte dei Classici al Romagnosi. Bellissimo il racconto di Elisabetta Ellettari del liceo Ulivi sull'esperienza di scambio con i liceali di Canicattì. E ancora: l'incontro sul Bangladesch alla Malpeli di Baganzola, il viaggio a Madrid del Bodoni e l'appuntamento con la legalità al Paciolo D'Annunzio. Ma anche il salone dell'orientamento a Fontanellato. E se volete pubblicare foto e articoli sulla vostra scuola scrivete a mvaroli@gazzettadiparma.net