Le commesse del Montanara: «Il nostro quartiere? E' un piccolo paese»

Continua il viaggio di Parmagiornoenotte tra le commesse di Parma. Questa volta tocca alle ragazze del quartiere Montanara: «Qui è come un piccolo paese. Ci chiamiamo tutti per nome». Sempre su Pgn, in edicola al giovedì con la Gazzetta di Parma, tutte le foto delle vostre feste. E poi, la coppia della settimana (Michele e Fernanda), il personaggio (Cinzia Felloni), il concerto della vita (Silvia Olari), il compleanno (i 55 anni del Frambo), Musica & dintorni (Orzi e i suoi Babalan e la Sporca Famiglia-Gian e i Cantautori Atomici). Non mancano le rubriche di Platinette e di Nicole Fouquè sulla moda. E se volete pubblicare le immagini delle vostre feste scrivete a mvaroli@gazzettadiparma.net.