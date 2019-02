San Valentino: mandate i vostri messaggi d'amore

E' la settimana dell'amore e Parmagiornoenotte vuole fare un regalo a tutti gli innamorati. Mandate i vostri messaggi alla mail san-valentino@gazzettadiparma.it e la settimana prossima, giovedì 14 febbraio, Parmagiornoenotte pubblicherà le vostre dediche: basta mettere il nome del mittente e il nome della persona a cui dedicare la frase d'amore. Perché a volte basta un pensiero. Oppure una foto, che naturalmente rappresenti un momento importante per chi la manda o per chi la riceve. Una dedica in tutti i sensi: anche la frase di una canzone, in questo caso è bene mettere l'autore, o il verso di una poesia, se preferite. Parole o immagini che riempiranno di gioia la vostra amata o il vostro amato. E regaleranno un sorriso.