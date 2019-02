Radiofficina e i concerti della settimana e le sfilate di Milano

Con Parmagiornoenotte, in edicola al giovedì con la Gazzetta, tutti gli appuntamenti della settimana con concerti, balli e aperitivi originali. Spazio a Radiofficina del Centro Giovani Montanara e spazio alle sfilate della moda milanese. Non mancano le rubriche con Platinette e non mancano le foto delle feste. E se volete pubblicare le immagini delle vostre serate, compleanni, lauree e inaugurazioni scrivete a mvaroli@gazzettadiparma.net.