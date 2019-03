Un lungo weekend tra vinili e tatuaggi

Sarà un lungo weekend di divertimento per gli appassionati di vinili e tatuaggi: su Parmagiornoenotte, in edicola al giovedì con la Gazzetta di Parma, tutti gli appuntamenti della mostra mercato del disco al Wopa con i deejay dell'associazione Vinylistic e il Tattoo Rock Fest & Nerd Fest con i cosplay all'Hotel San Marco di Pontetaro. Tanti i concerti in agenda, a cominciare dal ricordo di Lillo Pecoraro all'osteria Salamini. Non mancano le foto delle feste. Per Moda & dintorni il cerchietto bombato, per Musica & dintorni i 20 anni della Karne Murta e i dischi di Rocco Rosignoli e Filippo Galleani. E se volete pubblicare le foto delle vostre serate scrivete a mvaroli@gazzettadiparma.net.