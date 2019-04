Trasferta milanese per Pgn, dove impazza il salone del Mobile: ecco come la moda influenza il design. E viceversa. Poi il Record Store Day, con tutti i dj set (rigorosamente in vinile) del weekend, l'album di debutto degli Hotel Monroe e Angelica, una parmigiana in Australia. In più le foto delle feste: scoprite chi c'era sul Ponte Nord di Parma 360 e in tanti altri posti della città e della provincia.