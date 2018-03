Trovate quattro bombe della Seconda guerra mondiale in un parco a Piacenza

Quattro ordigni bellici sono stati trovati casualmente nel pomeriggio all’interno del parco della Galleana, la più grande area verde pubblica di Piacenza. Le Volanti della polizia hanno subito interdetto per sicurezza la zona in attesa dell’arrivo, nelle prossime ore, di una squadra specializzata di artificieri che valuteranno come intervenire.

A chiamare il 113 è stato un uomo che, a passeggio, ha notato alcuni strani oggetti di metallo in mezzo alla vegetazione del parco. Quando ha intuito che poteva trattarsi di materiale esplodente ha subito chiamato i soccorsi. Dai primi accertamenti si tratterebbe di almeno quattro proiettili da mortaio risalenti alla Seconda Guerra Mondiale.