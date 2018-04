Allarme bomba in centro a Piacenza per piccolo ordigno

Gli artificieri della questura sono intervenuti nel tardo pomeriggio in centro storico a Piacenza per un oggetto sospetto abbandonato davanti a una chiesa. Si tratta di una bobina elettrica che era stata collegata con due cavi saldati a una provetta di plastica con all’interno un liquido che non è ancora stato identificato.

Al momento non si sa ancora se l’oggetto, comunque di piccole dimensioni, fosse in grado di esplodere: sarà necessario attendere le analisi della polizia scientifica.

L’artificiere della polizia, dopo che i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza la zona, ha recuperato il presunto mini-ordigno e lo ha disinnescato tagliando i fili elettrici.

Sul posto, a dirigere le operazioni in prima persona, è intervenuto il questore di Piacenza Pietro Ostuni, che ha comunque confermato che non si tratterebbe di nulla di pericoloso.