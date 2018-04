La bocciano all'esame di guida e scompare: paura per una 18enne

Una ragazza di 18 anni è scomparsa a Piacenza. Sabrina Ye, che frequenta il liceo classico, ieri mattina dopo essere uscita da scuola è andata a sostenere l’esame pratico per la patente di guida ma non l’ha passato. Da quel momento non ha più fatto ritorno nell’abitazione dove vive con gli zii e i cugini, e di lei si sono perse le tracce. Il suo cellulare è stato spento dopo aver visualizzato alcuni messaggi su WhatsApp.

I parenti hanno presentato denuncia ai carabinieri e sono iniziate le ricerche coordinate dalla prefettura di Piacenza. Una descrizione della giovane è già stata diramata alle pattuglie sul territorio. L’ultima volta che è stata vista indossava camicia bianca, pantaloni neri, scarpe Vans nere, cappotto grigio e borsa nera.

Su Facebook girano appelli con la foto di Sabrina: