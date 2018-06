E’ stata la perpetua della chiesa a far arrestare un ladro che stava rubando le offerte dalle cassette dell’elemosina. E’ successo a Bobbio, in provincia di Piacenza, dove i carabinieri hanno arrestato per furto aggravato un siciliano di 62 anni.

L’uomo ha preso di mira il santuario che si trova proprio di fianco alla caserma dei carabinieri: stava rubando le monete dalla cassetta delle offerte votive durante la messa, ma la perpetua si è messa a gridare e ha permesso ai carabinieri di bloccarlo all'uscita della chiesa.