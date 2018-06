Colpo grosso al Mediaworld di Piacenza: banda con quattro auto, sistemi antincendio contro la polizia

Colpo con un ingente bottino la scorsa notte nel negozio Mediaworld a Piacenza. Una banda di ladri, a bordo di quattro auto di grossa cilindrata - una delle quali usata come ariete - ha sfondato un ingresso del centro commerciale Galassia alle porte della città. Per agire indisturbati, i malviventi hanno bloccato tutte le vie di accesso della zona utilizzando delle manichette antincendio come barriere per evitare l’arrivo della polizia. Una volta all’interno, incappucciati e vestiti di nero, hanno fatto razzia di telefonini di ultima generazione, poi sono fuggiti lungo strade secondarie gettandosi poi in tangenziale, usando gli estintori come diversivo per seminare la polizia che li ha inseguiti.

Alla fine hanno sfondato la sbarra del casello autostradale e hanno fatto perdere le loro tracce.