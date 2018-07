Sono gravi le condizioni di un uomo piacentino di 69 anni che nel pomeriggio è precipitato dal balcone della sua abitazione vicino a Bettola, in provincia di Piacenza, dove sono accorsi i soccorritori del 118 e anche l'eliambulanza.

Per cause ancora al vaglio dei carabinieri, pare che l’uomo sia precipitato all'improvviso da un’altezza di circa quattro metri, finendo nel cortile interno e riportando traumi e fratture in varie parti del corpo. E’ stato trasportato d’urgenza in volo all'ospedale Maggiore di Parma.