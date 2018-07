E’ morto all’ospedale Maggiore di Parma Stefano Volpe, il ragazzo di 26 anni di Giussano, nel Milanese, che domenica pomeriggio era rimasto coinvolto in un grave incidente stradale lungo la Statale 45 in Valtrebbia, in provincia di Piacenza. Il giovane era uscito di strada con la suo moto mentre stava viaggiando in gruppo con alcuni amici.

Sbalzato dalla sella, il 26enne era finito contro il guard rail e poi in un dirupo. Soccorso dal 118, era stato trasportato d’urgenza in volo in Rianimazione a Parma, ma qui è morto a causa dei gravi traumi riportati nell’incidente.