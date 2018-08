Una donna di 45 anni è morta in un incidente stradale nel tardo pomeriggio lungo la tangenziale di Piacenza. La sua auto si è scontrata con una vettura che proveniva dalla direzione opposta: l’incidente è avvenuto lungo un rettilineo all’interno di un tunnel. La donna è morta sul colpo, mentre una ragazza di 17 anni che era seduta di fianco a lei è stata trasportata in ospedale, ma non si trova in pericolo di vita. Sul posto il 118, i Vigili del fuoco e la Polizia municipale che ha compiuto i rilievi.