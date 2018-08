Prostituta rapinata: arrestati due richiedenti asilo

Due pakistani, entrambi richiedenti asilo, sono stati arrestati a Piacenza dalla polizia per rapina aggravata in concorso. L’altra sera hanno aggredito una prostituta alla periferia di Piacenza: uno si è finto cliente e, quando si sono appartati, è arrivato anche il complice che l’ha aggredita.

Alla scena ha però assistito anche un terzo straniero che è subito accorso in difesa della donna, colpendo con una catena i due aggressori e mettendoli in fuga. Le indagini della squadra mobile della polizia hanno permesso di risalire poi ai due autori che ora si trovano in carcere.