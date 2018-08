Cacciatore nota piante di marijuana, pusher arrestato

Cacciatore nota piante di marijuana e fa arrestare lo spacciatore. E’ accaduto in Valtrebbia, in provincia di Piacenza, dove i carabinieri della stazione di Rivergaro hanno arrestato un albanese 41enne, clandestino, che aveva realizzato una serra tra le colline piacentine, camuffandola in mezzo alla vegetazione per non essere scoperto.

Un cacciatore di passaggio ha però riconosciuto le piante di marijuana, altre circa tre metri, e ha avvertito il 112. L'appostamento dei carabinieri nei giorni successivi ha permesso di bloccare lo straniero che arrivava sul posto per occuparsi della coltivazione.