Donna di 78 anni muore per la Febbre del Nilo

Non ce l’ha fatta la donna piacentina di 78 anni che il 25 agosto era stata ricoverata all’ospedale di Piacenza per un caso di infezione da West Nile: le sue condizioni erano già gravi, ma la situazione è ulteriormente peggiorata negli ultimi giorni, e ieri sera è deceduta nel reparto di malattie infettive in cui era ricoverata.

Sono quattro i casi registrati nel Piacentino dell’infezione e la 78enne è stata la prima colpita dal virus a Piacenza città. Poi è stata la volta di un 60enne che si era rivolto all’ospedale di Parma. Il terzo caso è un ventenne di Mortizza. Mentre nelle scorse ore è stato ricoverato anche un 80enne di Caorso.