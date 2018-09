Incidente a Piacenza: un morto e tre feriti gravissimi. Due bimbi portati al Maggiore

Un morto e tre feriti gravissimi, tra cui due bambini, è il bilancio di un incidente avvenuto nel pomeriggio lungo l’autostrada A21 alle porte di Piacenza. Un’auto con a bordo cinque persone del Torinese è uscita di strada all’improvviso al km 156 mentre viaggiava in direzione Nord: il veicolo, una Fiat Bravo, si è poi ribaltata nel fossato di fianco alla carreggiata.

Ai primi soccorritori accorsi, le condizioni di alcuni dei feriti sono subito apparse critiche. Il 118 ha inviato sul posto anche tre eliambulanze, mentre i vigili del fuoco si sono occupati di estrarre tutti dall’abitacolo. Per il più anziano, il nonno della famiglia, non c'è stato nulla da fare. I due bambini sono stati trasportati in gravissime condizioni in volo all’ospedale Maggiore di Parma. La madre è stata portata a Piacenza, e non è in pericolo di vita. Gravi invece le condizioni della nonna, trasportata anche lei in eliambulanza all’ospedale di Pavia.