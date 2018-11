Resta incastrato in un macchinario agricolo: grave 68enne

Sono molto gravi le condizioni di un uomo di 68 anni che nel pomeriggio di ieri è rimasto ferito nella corte di un’azienda agricola, alle porte di Piacenza: mentre stava lavorando, è finito per metà del corpo all’interno di una macchina compattatrice automatica.

I vigili del fuoco hanno lavorato un’ora per smontare ogni ingranaggio del macchinario e liberarlo dalla morsa che lo ha quasi stritolato dal bacino in giù. Trasportato d’urgenza dal 118 all’ospedale di Piacenza, è stato sottoposto ad alcuni interventi chirurgici. Al momento è in prognosi riservata.