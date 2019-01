Incidente mortale sulla via Emilia ad Alseno

Un uomo ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto lungo la via Emilia, vicino a Alseno, in provincia di Piacenza. Era alla guida di una vettura che è rimasta coinvolta nello schianto con altri due mezzi. La dinamica non è stata ancora chiarita dai carabinieri. Al momento non si conosce nemmeno l’identità della vittima.

Sul posto, due mezzi del 118 e i vigili del fuoco. La via Emilia attualmente è chiusa al traffico in quel tratto.