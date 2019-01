Nuovo ospedale di Fiorenzuola pronto tra un anno

Si avvia l’ultima fase della realizzazione per il blocco B del complesso ospedaliero di Fiorenzuola, atteso da tempo in Valdarda, al confine fra Piacenza e Parma, rallentato negli ultimi anni da polemiche e anche problemi di bonifica. Oggi il sindaco Romeo Gandolfi ha annunciato il completamento della struttura in cemento armato, con la posa dell’ultima soletta, e come gesto simbolico ha issato la bandiera del Comune di Fiorenzuola sulla sommità dell’edificio appena concluso. Stando ai tempi preventivati all’epoca dalla Regione e dall’Ausl, occorreranno almeno dodici mesi per la realizzazione degli interni.

«Oggi il progetto del Polo Riabilitativo - sottolinea il sindaco - è quanto di più moderno e funzionale si possa realizzare nella nostra provincia. Spetta a noi vigilare sul fatto che la nuova struttura sia dotata del personale adeguato alle sue funzioni ed a cercare di riempire il più possibile di contenuti funzionali l’edificio che verrà ultimato».