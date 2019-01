Spacciatore in fuga aggredisce e manda all'ospedale due carabinieri

Uno spacciatore ha mandato in ospedale due carabinieri. E’ accaduto in centro a Piacenza dove una pattuglia di militari, liberi dal servizio, ha notato un’auto sospetta che procedeva a zig-zag. Si sono messi all’inseguimento, ma dall’abitacolo sono scese due persone che si sono date alla fuga tra le vie del centro. Una di queste, un nordafricano, ha aggredito i due militari che lo hanno bloccato: nascoste in un calzino aveva cinque dosi di cocaina, altre sei sotto il giubbotto. Per lui è scattato l’arresto.