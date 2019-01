Auto contro tir sulla provinciale Piacenza-Cremona: muore 52enne

Un uomo di 52 anni ha perso la vita questo pomeriggio in un incidente stradale avvenuto sulla strada provinciale fra Piacenza e Cremona. L’uomo era alla guida di una Mercedes Slk che si è schiantata contro un Tir durante una manovra di sorpasso.

Il conducente del mezzo pesante si è trovato di fronte l’auto in fase di sorpasso e non è riuscito ad evitare l’impatto nonostante una brusca frenata. Il corpo del 52enne è stato estratto dai vigili del fuoco, intervenuti sul posto insieme al personale del 118 e alle forze dell'ordine.