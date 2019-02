A1, scontro fra tre veicoli: 7 feriti nel Piacentino

Sette feriti e Autostrada del Sole chiusa per un’ora. E’ il bilancio dell’incidente stradale avvenuto questa mattina al chilometro 59 nord dell’autostrada A1, all’ingresso di Piacenza Sud.

Tre mezzi che viaggiavano in direzione di Milano sono rimasti coinvolti in uno scontro le cui cause sono ancora al vaglio della Polizia Stradale. Il 118 di Piacenza ha inviato sul posto due ambulanze. I sette feriti, nessuno in gravi condizioni, sono stati trasportati all’ospedale di Piacenza.