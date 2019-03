Cade in moto in Valtrebbia: 75enne di Mantova muore al Maggiore

Un uomo di 75 anni, originario di Mantova, ha perso la vita a causa di un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di ieri in provincia di Piacenza, lungo la strada del Monte Penice in Valtrebbia.

Era in sella a una Honda Cbr 1000 insieme ad altri amici, quando ha perso il controllo ed è caduto. Trasportato d’urgenza all’ospedale Maggiore di Parma, è morto nella notte a causa dei gravi traumi.