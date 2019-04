Violentò una donna in un bar dopo la chiusura, condannato romeno a 9 anni e 4 mesi

E’ di 9 anni e 4 mesi di reclusione la condanna nei confronti del 35enne romeno che nel luglio scorso era stato arrestato dai carabinieri per aver violentato, a Piacenza, una donna 40enne in un bar dopo la chiusura intorno a mezzanotte. La vittima era stata anche legata. L’uomo, imputato per violenza sessuale, ha scelto il rito abbreviato che prevede uno sconto di un terzo della pena: per lui, unico indagato per quella vicenda, il pm aveva chiesto una condanna a 12 anni. Il giudice ha poi riconosciuto alla vittima un risarcimento di 80mila euro, sui 200mila richiesti, mentre la difesa si è riservata di ricorrere in Appello una volta giunte le motivazioni della sentenza.