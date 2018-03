Lorenzo Lavagetto: «Stop ai rancori personali, il Pd unito può rinascere»

«Lasciamo alle spalle le macerie. Guardiamo avanti e pensiamo a ricostruire». Dopo la batosta alle Politiche, è rimasto uno dei pochi (solo tre) «dem» parmigiani eletti ad avere un incarico istituzionale. Lorenzo Lavagetto, capogruppo Pd in consiglio comunale, alle scorse Amministrative, con 1268 preferenze, è stato il consigliere più votato. Forte di quel risultato, nonostante la sconfitta, rivendica il buon lavoro svolto in città in veste di ex segretario cittadino prima e di consigliere comunale oggi. E indica una possibile via d'uscita per riportare il Partito democratico verso la rinascita («che poi vuol dire ripristino di un legame saldo tra politica e cittadini. I partiti del Novecento non sono più autosufficienti» dice). La ricetta per il riscatto però ha un altro pilastro, secondo Lavagetto: «Basta rese dei conti interne».

Nel dibattito scatenato dalla lettera aperta di Paolo Scarpa, consigliere comunale di Parma protagonista ed ex candidato sindaco del centrosinistra, entra senza cavalcare la polemica. Si allinea in toto con le considerazioni del segretario cittadino Michele Vanolli che ha ricordato a Scarpa che, proprio dai banchi di Parma protagonista, una consigliera di opposizione si è sfilata per passare alla maggioranza.

Scarpa chiede al Pd di chiarire se sostiene o no il sindaco Federico Pizzarotti. Cosa risponde?

«Ha già risposto bene il segretario cittadino. Ribadisco che noi siamo all'opposizione e cerchiamo di ricoprire l'incarico con senso di responsabilità e grande impegno. Come opposizione in consiglio comunale abbiamo condotto in modo estremamente corretto e lineare il nostro lavoro pensando al bene della città. In questi ultimi giorni ci siamo occupati di bilancio. Se non avessimo fatto opposizione in modo serio e responsabile non sarebbero emerse questioni a cui è opportuno porre rimedio».

A proposito di bilancio, come lo giudica?

«E' un bilancio che segna un ritorno al passato perché usa strumenti straordinari e multe per far quadrare i conti. Inoltre non dà sollievo alle fasce più deboli. Abbiamo presentato dieci mozioni, ossia proposte per migliorare. Non siamo stati opposizione e basta, volevamo ampliare il confronto. L'assessore Ferretti ha riconosciuto la possibilità di aprire prospettive costruttive. Ragionando sulle esenzioni Irpef abbiamo scoperto, attraverso il dibattito, che riguarderebbe 47mila parmigiani che dichiarano un reddito inferiore a 15mila euro. Il nostro scopo è cercare di migliorare la vita delle persone».

Qual è il rapporto tra il Pd e il sindaco Pizzarotti?

«La città ha tratto grossi benefici, sul piano istituzionale e nel quadro di una correttezza reciproca, dal lavoro fatto dalle diverse forze politiche. Penso al finanziamento del Festival Verdi, al titolo Unesco di Capitale creativa della gastronomia e alla vittoria di Parma 2020, certamente dovuta all'impegno e al lavoro del sindaco e dell'assessore Guerra, ma anche all'appoggio del Pd a tutti i livelli, dal governo ai parlamentari alla Regione. Prova che il Pd ha fatto sempre la sua parte per l'interesse della città senza guardare il colore politico della giunta».

Ma è vero che il Pd corteggia il sindaco?

«Questo voto ha segnato una linea di demarcazione netta tra M5s e centrodestra da un lato, centrosinistra dall'altro. Il sindaco ha scelto di votare, e di dichiararlo pubblicamente, la lista Bonino, che non è il Pd, ma è nel centrosinistra. Forse si potrebbe pensare il contrario: è il sindaco che prova ad avvicinarsi a noi. Cosa succederà in futuro non lo so, ma sicuramente dobbiamo garantire trasparenza a qualunque processo. Fin qui nessun corteggiamento, ma solo relazioni di correttezza».

Veniamo al risultato elettorale. Quali le cause di una tale batosta?

«La sconfitta è epocale. Non bisogna nascondersi dietro un dito. Credo che le cause siano molteplici. In questo momento mi interessa guardare agli errori per correggerli. Dobbiamo rimettere in moto la capacità di relazionarci con l'elettorato, andando oltre i rancori personali».

Quindi i rancori personali hanno avuto un ruolo?

«Dobbiamo chiudere questa stagione e cambiare pelle al partito. Ritrovare serenità. Insieme si possono fare molte cose. Bisogna tornare soprattutto a valorizzare coerenza e trasparenza nei confronti dei cittadini».

Alla luce delle Politiche, come valuta il risultato delle Amministrative?

«Le cose sono andate come sono andate. Inutile guardare indietro. I problemi riscontrati in quella campagna elettorale però dovevano essere un campanello d'allarme».

Chi deve prendere le redini del partito a livello locale?

«Non credo all'uomo solo al comando. Credo piuttosto che il centrosinistra, forte dei suoi valori, debba essere ricostruito facendo tutti gli sforzi possibili, tutti insieme. Io sono in campo da tempo, intendo fare la mia parte, ma spero che tanti altri abbiano voglia di lavorare insieme».

Nella sconfitta ha influito la scelta dei candidati?

«Il partito a Parma aveva giudicato positivamente, e giustamente, il lavoro dei parlamentari uscenti, per l'impegno profuso e i risultati ottenuti. Penso che vadano ringraziati».