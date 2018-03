Maurizio Campari commenta l'elezione della Casellati: "Dimostrazione di mediazione e intelligenza politica del centrodestra"

Maurizio Campari commenta l'elezione di Maria Elisabetta Alberti Casellati alla guida del Senato.

"Sono davvero soddisfatto - dice Campari in una nota -. Quella di oggi è stata una dimostrazione di mediazione ed intelligenza politica di tutto il centrodestra compresa e condivisa anche dalle forze esterne. In un quadro complesso come quello in cui operiamo, riuscire a trovare una quadratura già alla terza votazione è senza dubbio un'ottima partenza. Il segnale lanciato ieri dalla Lega è stato compreso e colto al volo. Bene così. Ritengo sia un segno di serietà e di indirizzo nella giusta direzione.

Grazie a chi si è fidato di noi. Non ultimo: abbiamo eletto la prima Presidente del Senato donna ed è stato bellissimo essere parte di tutto ciò che è successo!".