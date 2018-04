Alluvione, Effetto Parma: “Fiduciosi nell’operato del sindaco Pizzarotti, la magistratura farà luce sui fatti”

Ecco la presa di posizione di Effetto Parma:

Apprendiamo della notizia che ha coinvolto il sindaco Federico Pizzarotti, come massima istituzione della città chiamato a rispondere in prima persona delle responsabilità che la carica comporta.

Siamo certi che nella fase procedimentale che verrà avviata il sindaco potrà chiarire la sua posi-zione in merito ai fatti dell’alluvione e che sarà fatta luce sul suo operato, sempre volto al bene della città con impegno e determinazione. Ci sarà un'udienza preliminare e, in quanto cittadini e amministratori, resteremo ad attenderla con attenzione. Nel frattempo, come maggioranza Effetto Parma, andremo avanti uniti e sostenendo con convinzione il lavoro del sindaco e della Giunta, continuando a lavorare nell’interesse dei citta-dini di Parma come sempre fatto fino ad adesso.

Una richiesta di rinvio a giudizio, è bene ricordarlo laddove i processi mediatici viaggiano a una di-versa velocità rispetto a quelli reali nei tribunali, è un atto dovuto procedimentale, non una con-danna. Abbiamo piena fiducia nel lavoro della magistratura che, solo alla fine di questa udienza "filtro", deciderà chi e se dovrà andare a processo.

Ci auguriamo che, in attesa che venga fatta chiarezza sulla vicenda, le forze politiche cittadine pro-seguano con responsabilità il proprio lavoro in un clima di confronto responsabile e costruttivo per Parma.

Gruppo consiliare Effetto Parma