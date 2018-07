Pizzarotti: "Governo e sindaci? Non hanno ancora fatto niente"

Nei rapporti tra i sindaci con il nuovo Governo Lega-5 Stelle «non è cambiato niente, perchè non avendo ancora fatto niente, è un pò presto. E questa non è tanto una critica quanto una constatazione». L’ha detto il sindaco di Parma, Federico Pizzarotti, arrivando a un’iniziativa tra sindaci, promossa dal primo cittadino di Bologna, Virginio Merola.

«Nei prossimi mesi vedremo, c'è la manovra finanziaria. L'Anci - ha detto Pizzarotti - è già abbastanza preoccupata per alcune delle cose contenute nel famoso contratto... anzi chiamiamolo accordo, così siamo un pò meno falsi. Ci sono delle cose che vengono tolte ai comuni, penso alla tassa di soggiorno, e poi bisogna anche trovare le coperture rispetto a quello che vogliono fare. Non vorrei che come abitudine degli ultimi governi, anche di centrosinistra, alla fine si vada sempre a tagliare sui comuni».