Il presidente della Regione Bonaccini verso la gara per la segreteria nazionale e al suo posto l'accordo civico per portare Federico Pizzarotti al suo posto a Bologna. Non è fantapolitica ma quel sarebbe in corso di valutazione in casa Pd. I due diretti interessati, insieme questa mattina a Parma all'inaugurazione di un pozzo recuperato per combattere eventuali crisi idriche, non hanno nè smentito nè confermato le voci.