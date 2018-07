Pizzarotti candidato del centrosinistra alle regionali 2019? Merola: "Prima delle alleanze pensiamo ai contenuti"

Cosa ne pensa dell’ipotesi Pizzarotti candidato per le regionali in Emilia-Romagna con il centrosinistra? «Penso che dovrebbero fare tutti come me e parlare di contenuti concreti e meno ipotesi di alleanze, sulla base dei programmi si può convergere con tutti. Ho un rapporto ottimo con Pizzarotti, ma non vuol dire che il mio assillo sia capire cosa fa Pizzarotti nella vita». Lo ha detto il sindaco di Bologna Virginio Merola, a margine di una conferenza stampa in Comune, a chi gli chiedeva un parere sulla possibilità che l'attuale primo cittadino di Parma possa candidarsi con il centrosinistra alle elezioni regionali del 2019, se Bonaccini dovesse tentare la corsa al vertice del Pd.