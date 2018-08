Guardamagna (M5s): "A Parma i rifiuti di Genova, ma le Euro 4 non possono circolare..."

"Niente da dire sul fatto che sempre meglio fare qualcosa per ridurre l’inquinamento, piuttosto che non fare nulla. Ma... ". E quel "ma2 lo spiega chiaramente, Alessandro Guardamagna, del MeetUp Parma 5 Stelle. "A Parma, città al centro della pianura padana fra le più inquinate della regione e sede di un inceneritore, si è pensato bene di aiutare l’ambiente derogando dopo due giorni all’accordo del 31 luglio scorso che fissava il limite massimo di 130.000 tonnellate annue da eliminare nel forno di Ugozzolo. Si è deciso quindi di bruciare rifiuti provenienti da altri territori extraregionali meno virtuosi. E così ecco che l’inceneritore è già pronto a ricevere 5.000 tonnellate dai comuni dell’area metropolitana di Genova, smaltimento da attuarsi nei prossimi 120 giorni.

In compenso è del 6 Agosto la notizia che l’amministrazione di Parma, quella stessa che ha stabilito di aiutare la bisognosa Genova, ha deliberato l’attuazione del Piano Aria Integrato della regione, che dal 1 Ottobre 2018 prevede che 29.909 veicoli, pari al 10% delle autovetture di residenti in città e classificate come euro 4, non potranno più circolare per i successivi sei mesi durante i giorni feriali. Il divieto sarà in vigore da Lunedì a Venerdì e durante le domeniche ecologiche, dalle 8.30 alle 18.30, e dovrebbe riguardare l'area compresa all’interno delle tangenziali".

"Quelle 29.909 persone che si ritrovano un euro 4 in casa, che gli serve per lavorare, portare i figli a scuola e fare la spesa, e che non hanno i soldi per cambiarla in una più virtuosa euro 5, che dovranno fare? - si chiede - Se non arriva l’amministrazione di Parma ad aiutarli come ha fatto con Genova, devono forse dar fondo alle ultime risorse disponibili o chiedere un prestito alla banca di fiducia con tanto di interessi?

Quanto invece alla logica di aprire le porte all’immondizia di tutta Italia per poi far chiudere le macchine in garage dopo che per mesi si è inquinato a più non posso, questa è simile a quella ricordata dal capitano Willard nel film Apocalypse Now nel descrivere la strategia inutile e folle di chi conduceva la guerra in Vietnam e ordinava di “tagliare in due i Vietnamiti a colpi di mitragliatrice, per poi dargli un cerotto”. Queste scelte potrebbero far fare affari d’oro alle case produttrici di auto, come li hanno fatti fare ad IREN a bruciare rifiuti provenienti da ogni dove, ma quanto a ridurre l’inquinamento lasciano il tempo che trovano".