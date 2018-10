Forza Italia: Francesca Gambarini alla guida del partito nel Parmense

La fidentina Francesca Gambarini, capogruppo di Forza Italia al Consiglio comunale di Fidenza, è il nuovo commissario di Forza Italia per la provincia di Parma. L'incarico è stato ufficializzato nella serata di ieri del neo commissario regionale, Galeazzo Bignami. "Ringrazio l'amico on. Galeazzo Bignami per la fiducia mostrami nell'affidarmi questo incarico e l'amica sen. Anna Maria Bernini per il sostegno che non mi hai mai fatto mancare - commenta la Gambarini in una nota -. Il tempo di perdersi in chiacchiere però è finito: c'è tanto da fare per ricostruire e rilanciare il partito a Parma, in città e provincia. Il lavoro da fare è molto e il tempo poco perchè il primo appuntamento importante è vicino: la prossima primavera ci saranno le elezioni amministrative in tanti comuni della nostra provincia. E a tal proposito prenderò subito contatti con i nostri alleati di centrodestra per costruire insieme l'alternativa alla sinistra. Da oggi Forza Italia nel parmense cambierà registro: da un lato valorizzeremo chi già si impegna con passione e competenza per il proprio paese, dall'altro saremo aperti a idee e energie nuove. Sarò a disposizione e a servizio del territorio con il consueto impegno e la consueta passione per il mio territorio. Da oggi si volta pagina".