Francesca Gambarini (Forza Italia): "Tep, Comune e Provincia investano gli utili per rinnovare il parco mezzi"

"L'intervista rilasciata alla Gazzetta di Parma dal presidente del Cda di Tep mette in evidenza soprattutto un fatto: negli ultimi anni i soci di Tep, cioè Comune di Parma e Provincia di Parma, non hanno investito abbastanza sul trasporto pubblico locale e sul rinnovo del parco mezzi". Lo dice Francesca Gambarini, commissario provinciale di Forza Italia, attraverso un comunicato stampa. "Il risultato di questa poco lungimirante politica - aggiunge Gambarini - è quello che oggi è sotto i nostri occhi, vale a dire i frequentissimi incendi di autobus, tanti dei quali di età superiore a 10 anni. Il sindaco Pizzarotti, che tanto parla di ambiente, avrebbe perciò potuto decidere di reinvestire gli utili dell'azienda per rinnovare il parco mezzi, invece gli utili sono stati incassati dai due soci e riversati sulla spesa corrente d Comune e Provincia. Ci auguriamo perciò che i soci vogliano finalmente cambiare rotta e rinnovare profondamente gli autobus utilizzati per il trasporto pubblico locale a Parma e provincia per la sicurezza degli utenti e dei lavoratori Tep".