Pizzarotti: "Governo, parole al vento. A Parma fatti, non parole"

«Non è trascorso ancora il primo anno di governo, ma già leggo che quelli del 'cambiamentò parlano di condoni. Fiscali e non. Sono solito attenermi ai fatti e non alle opinioni, e li aggiungo a tutto il resto: Tav, Tap, Ilva sono solo la misura del vuoto spinto che intercorre tra il mondo del realizzabile e le parole al vento per ottenere facile consenso». Lo scrive in un post il sindaco di Parma, Federico Pizzarotti, a suo tempo espulso dal M5s.

«Da quando amministriamo Parma abbiamo attivato una lotta senza quartiere all’abusivismo lungo il nostro torrente. Senza se e senza ma, stiamo liberando l’area dai capannoni abusivi, pur nella lentezza della burocrazia e delle normative» scrive Pizzarotti finito nel mirino del M5s per non aver fermato l'inceneritore di Parma.