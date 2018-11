Pizzarotti: "Tav, Appendino ostaggio dei suoi"

«E' vero che alla prova dei fatti il M5S non riesce a liberarsi dei suoi dogmi ideologici». Lo dice alla Stampa, il sindaco di Parma, Federico Pizzarotti, ex M5s. Pizzarotti parla della sindaca di Torino, Chiara Appendino.

«Il problema - spiega - non è tanto la base, ma i consiglieri. Appendino è più appoggiata e più apprezzata di Raggi dai vertici del Movimento. Credo che le Olimpiadi le avrebbe fatte volentieri e anche che sappia che su una questione come la Tav non ha senso dire no a prescindere. Ma è ostaggio della radicalizzazione dei suoi consiglieri».

«La mozione No Tav che hanno votato - aggiunge - non ha alcun valore giuridico, ma solo simbolico. Ideologico, appunto. Per esperienza personale so che governare una città è difficile. Con il M5S ancora di più, perché lì non si giudicano le situazioni dai dati di fatto ma sulla base di dogmi pregiudiziali».