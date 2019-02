Italia in Comune: "Pronti ad allargarci a forze europeiste e progressiste"

«Il primo, importante passo di un cammino che punta a un’Europa unita e forte, civica ed ecologista». Lo affermano in una nota Federico Pizzarotti e Alessio Pascucci, presidente e coordinatore di Italia in Comune, al termine della convention «Onda Verde e Civica» che si è tenuta a Roma.

«C'è una grande fetta di italiani che avverte il bisogno di sentirsi rappresentata da noi e dai valori che esprimiamo. Da domani puntiamo ad allargare la coalizione con tutte le forze che si riconoscono nel progetto e nei nostri ideali. Italia in Comune è già al lavoro per allargare il dialogo, a partire dalle energie europeiste e progressiste», conclude la nota.