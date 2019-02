"Parma 5 Stelle" smentisce alcuni attivisti del M5S: "Fratta mai eletto presidente"

Con un comunicato, il gruppo Parma 5 Stelle smentisce la notizia relativa dell'elezione dell'avvocato Davide Fratta a presidente dell'assemblea provinciale dello stesso Movimento. Nomina diramata dallo stesso M5S con un comunicato nei giorni scorsi. Fratta, avvocato conosciuto in città, ha un lungo curriculum politico con 20 anni di consigliere comunale nella Dc, prima di approdare all'Udc e al Pdl di Berlusconi.

Come appartenenti al gruppo Parma 5 Stelle - inizia il comunicato diramato da Alessandro Guardamagna - siamo rimasti sorpresi dall’apprendere dai giornali pubblicati ieri che l’assemblea dei gruppi meetup del M5S del territorio di Parma, riunitasi venerdì 22 Febbraio, avrebbe eletto l’avv. Davide Fratta alla carica di presidente. Infatti l’assembla, a cui numerosi nostri membri hanno partecipato, non ha promosso la votazione di alcun presidente. Ad assemblea già chiusa il nome dell’avvocato Fratta è stato fatto da alcuni presenti per una questione che non aveva a che vedere con alcuna elezione a presidente di assemblea o del M5S a livello provinciale, carica che neppure esiste nell’ordinamento del MoVimento.

Curiosa è la giustificazione, indicata nel comunicato, che motiva una scelta non avvenuta, non presente in nessun verbale né tantomeno approvata, con l’apertura del M5S al mondo delle liste civiche o di altri partiti politici. Seppur è vero che tali indicazioni sono state date dal capo politico del M5S nei giorni scorsi, è altresì vero che non sono ancora state definite le regole secondo cui tali scelte possono avvenire.

Il comunicato è quindi una fake news diramata su iniziativa personale presa al di fuori dell’assemblea medesima, di cui non si capisce il significato, come non si comprende il senso della smentita fatta in queste ore da un semplice attivista di Fontevivo che ha abbandonato l’assemblea dopo l’inizio dei lavori e che non era presente alla discussione dei temi trattati.