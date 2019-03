Pizzarotti a Roma per parlare delle elezioni europee

Mercoledì 27 marzo, alle 11.30 nella sede di +Europa in via Santa Caterina da Siena 46 a Roma, si terrà una conferenza stampa di +Europa e Italia in Comune sulle elezioni europee del 26 maggio. Parteciperanno la senatrice di +Europa, Emma Bonino , il segretario Benedetto Della Vedova, il Coordinatore nazionale di Italia in Comune, Alessio Pascucci e il Presidente nazionale di Italia in Comune, Federico Pizzarotti. Saranno presenti i deputati di +Europa Bruno Tabacci, Alessandro Fusacchia, Riccardo Magi e il deputato di Italia in Comune Serse Soverini".