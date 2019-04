Cavandoli: "Giorno importante per tutte le donne"

“E’ un giorno importante per tutte le donne: abbiamo approvato le norme che contrastano il ‘Revenge porn’: diffondere filmati dal contenuto sessuale senza il consenso degli interessati sarà punito severamente. Alle chiacchiere, preferiamo i fatti”, dice la parlamentare parmigiana della Lega Laura Cavandoli, dopo l'approvazione di uno specifico emendamento alla Camera dei Deputati.

“Chiunque diffonda senza consenso video di contenuto sessuale destinati a rimanere privati – aggiunge Cavandoli – è punito con la reclusione da 1 a 6 anni e una multa da 5 mila a 15 mila euro. La pena aumenta se a farlo è il coniuge o chiunque abbia avuto una relazione con la persona interessata, in caso di persone con problemi fisici o psichici e se si utilizzano rete, computer e telefonini. E’ ora di mettere fine a una pratica inaccettabile, di cui sono vittima molte donne, per cui al termine di una relazione, per vendetta o ricatto, vengono diffusi video e foto compromettenti”.

“Situazioni di questo tipo sono troppe volte terminate in tragedia – prosegue l’esponente del Carroccio – lanciamo un segnale forte: le donne non sono sole. Vendette, ricatti, molestie devono finire”.

“Domani invece – conclude la Cavandoli - finiremo di votare la legge sul Codice Rosso che, oltre a inasprire alcune pene di reati contro le donne, accelera le indagini sulle denunce di violenza”.