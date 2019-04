Da domani lavori sulla provinciale

Domani iniziano i lavori di fresatura e asfaltatura sulle strade provinciali necessari per la realizzazione della messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali come previsto dal programma “Montecchio Emilia Sicurezza Plus”.

Nello specifico saranno interessate dai lavori la strada provinciale 28 Parma-Reggio Emilia e la strada provinciale 12 Montecchio Emilia-Sant’Ilario d’Enza nei tratti urbani. I lavori necessiteranno la predisposizione di sensi unici alternati per tutto il tempo dei cantieri che dureranno per circa 15 giorni. Si consiglia pertanto di valutare per le prossime due settimane percorsi alternativi ai passaggi veicolari all’interno del centro urbano di Montecchio Emilia sia sulla direttrice Est-Ovest che in quella Nord-Sud. Allo scopo verranno posizionati già da domattina sulle strade provinciali cartelli segnalatori che indicheranno agli automobilisti e camionisti la presenza di lavori in corso e conterranno le indicazioni per i possibili percorsi alternativi.