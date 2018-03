Ecco 20 offerte per chi cerca lavoro

Per consultare queste offerte di lavoro visita www.monster.it e digita il titolo dell’annuncio all’interno del motore di ricerca. Potrai inviare online la tua candidatura.

SALATORE PROFESSIONISTA

Azienda cerca un salatore professionista con pluriennale esperienza all’interno di un prosciuttificio o azienda alimentare altamente specializzata.

Zona di lavoro: PARMA

ADETTA/O CONTROLLO QUALITÀ E CERTIFICAZIONI

Azienda del settore gomma - plastica cerca un Addetto/a Controllo Qualità e gestione documentazioni certificazione da inserire in produzione per la gestione del Sistema Qualità aziendale. La figura inserita si occuperà di supervisionare i processi produttivi e del mantenimento e l’acquisizione delle certificazioni aziendali. Si richiede titolo di Laurea, esperienza pregressa nella mansione, ottima conoscenza dell’uso degli strumenti di controllo e misura, conoscenza della certificazione ISO 9001 o successive, capacità di gestione della comunicazione con clienti e fornitori e conoscenza dei sistemi di gestione e delle regole generali di controllo statistico dei prodotti.

Zona di lavoro: Parma



STORE MANAGER

Azienda del settore Fashion/ Retail cerca Store Manager. Il Candidato/a riporterà al District Manager e sarà responsabile della gestione del punto vendita, occupandosi in particolare della gestione del personale addetto alla vendita, del monitoraggio delle performance del rispetto di KPI, la gestione del budget di negozio e dello stock di magazzino e controllo dei flussi in/out della merce. La risorsa inserita si occuperà dell’inventario, e supervisionerà gli spazi espositivi e gli allestimenti, gestirà e controllerà i flussi di cassa. Si richiede almeno 2/3 anni di esperienza nel ruolo, maturata in azienda strutturate e nella vendita assistita. Inoltre il candidato deve mostrare una buona conoscenza dle pacchetto Office e dimestichezza con i principali strumenti informatici, nella gestione delle operazioni di cassa, apertura e chiusura Pdv. Capacità di gestione e monitoraggio dei KPI. Completano il profilo la capacità di lavorare in team, di problem solving e l’orientamento al risultato. Gradita una buona conoscenza della lingua inglese.

Sede di lavoro: c/o Outlet Fidenza



WEB DEVELOPER

Azienda di Servizi di Parma, ricerca un/una Web Developer. La risorsa si occuperà di progettare siti web dal punto di vista funzionale, scegliendo la tecnologia più adatta in termini di costi, efficienza e affidabilità. Si occuperà di programmare le funzionalità necessarie; eseguire test e simulazioni; offrire consulenza nel medio-lungo periodo per eventuali aggiornamenti ed integrazione. È fondamentale che il candidato conosca uno o più linguaggi di programmazione (C, C++, Java, Visual Basic, HTML, XHTML, XML, JSP, ASP, PHP, Perl, CGI, SQL, ecc.) e abbia basi di DBMS (Data Base Management System) e Web Security (S/MIME, PGP e SSL: protocolli sicuri di posta elettronica e accesso a Internet). L’esperienza di almeno due anni nel medesimo ruolo è un requisito preferenziale.

Sede di lavoro: PARMA



C# DEVELOPER

Azienda italiana leader nel settore dei Servizi Informatici di System Integration, Managed Services ed IT Consulting per conto di clienti in diversi settori di attività, dall’Industria alla Telecomunicazioni ai Media, ai Trasporti e le Utilities, cerca per ampliamento del proprio Team di sviluppo un Programmatore C# Junior. Si selezionano candidati con 1-2 di esperienza professionale in ambito di progetti di sviluppo software, competenza nel .NET framework 4.5 o superiori, Visual Studio e nei linguaggi WPF,WCF,C#,SQL.

Sede di lavoro: PARMA



IMPIEGATA/O AMMINISTRATIVO SEGRETARIALE

Impresa leader nella ristorazione italiana, presente a 360° in tutti i settori della ristorazione nel Centro e nel Nord del Paese cerca per la sede di Parma laureato/a da inserire con il ruolo di Impiegata/o Amministrativo-Segretariale nell’Area Tech. La figura nel ruolo avrà la responsabilità di gestire la contabilità, le manutenzioni straordinarie e ordinarie con generazione di pre-fatture per l’amministrazione e verifica sul gestionale dei contratti annuali di manutenzione. Inoltre, si occuperà di elaborare la reportistica mensile e periodica, l’archiviazione elettronica dei documenti e l’invio ai clienti dei rapportini di intervento. Si cercano candidati con abilità nell’utilizzo di Excel e dei principali applicativi informatici; conoscenze di base dell’area fiscale (bolle – fatture – applicazione dell’iva) e contabile; attitudine alla condivisione e alla collaborazione. Completano il profilo: buone capacità comunicative, alto livello di precisione e attenzione alla qualità del lavoro. Costituisce titolo preferenziale l’esperienza amministrativo-contabile in settore tecnico.

Sede di lavoro: PARMA



IMPIEGATO/A TECNICO COMMERCIALE

Azienda del settore metalmeccanico cerca candidato in possesso di Diploma di Perito Meccanico, con buona conoscenza del disegno tecnico, esperienza nel ruolo di almeno 3/4 anni da inserire con l’incarico di Impiegato/a Tecnico Commerciale. Il candidato selezionato verrà inserito all’interno dell’ufficio Tecnico e dovrà gestire il processo produttivo, occupandosi nello specifico delle fasi di richiesta quotazioni, preventivo prezzi ed evasione ordini, valutare i disegni tecnici dei clienti per segnalare all’officina le modifiche da apportare, interfacciandosi sia con il reparto produzione sia con il cliente finale. Si cercano persone brillanti, con esperienza nel ruolo di almeno 3 o 4 anni maturata preferibilmente in aziende di produzione laser oppure in settore affini. Completano il profilo ottime doti organizzative, capacità di problem solving e flessibilià.

Zona di lavoro: Parma



HR SPECIALIST

Agenzia per il lavoro sta selezionando, per il potenziamento del proprio organico interno dell’ufficio di Parma, un/a Addetto/a alla Selezione Del Personale. Il candidato/a, rispondendo direttamente al responsabile di filiale, seguirà le attività di ricerca e selezione dei profili e di erogazione dei servizi di filiale confrontandosi direttamente col cliente. Si richiede forte motivazione; buona conoscenza dei principali sistemi informatici ed, in via preferenziale si richiede, precedente esperienza maturata nel settore delle agenzie per il lavoro sarà valutata.

Sede di lavoro: PARMA



JUNIOR RESTAURANT MANAGER

Azienda operante in Italia con format di ristorazione commerciale cerca a Parma una figura di Junior Restaurant Manager con una solida esperienza di almeno 2/3 nel ruolo preferibilmente in realtà strutturate della ristorazione commerciale-organizzata. La risorsa inserita si occuperà di predisporre gli ordini di acquisto del locale, della gestione ricezione merci e stoccaggio, dell’analisi del PMIX del punto vendita e del food e labourcost, della gestione dei turni del personale. Avrà la responsabilità di supervisionare le attività di cucina, cassa, aperture e chiusure fiscali, versamenti, garantire l’attività del punto vendita in termini di standard di servizio, immagine del punto vendita, allestimento banco, assortimento magazzino, controllo dei prodotti finiti; dovrà presidiare direttamente l’operatività e la gestione del banco e della sala. Verificherà inoltre la la corretta applicazione del piano HACCP e delle norme antinfortunistiche, con particolare riguardo all’utilizzo dei DPI e delle attrezzature. Il candidato ideale è in possesso di una solida cultura di base (diploma di scuola alberghiera / laurea in discipline gastronomiche o economiche) e di una forte predisposizione all’apprendimento. Sono considerati indispensabili: leadership, sensibilità commerciale, attitudine alla gestione a 360° di un locale, passione per la ristorazione, estrema attenzione al cliente, team working, gestione dello stress.

Sede di lavoro: PARMA

COMMERCIALE CANALE GELATERIE

Azienda di Parma specializzata nella produzione di prodotti semilavorati, coni e cialde destinate al canale delle gelaterie, ricerca un/una Commerciale per la gestione e sviluppo del portafoglio clienti. La risorsa si occuperà dell’attività di gestione e sviluppo del portafoglio clienti, analisi della redditività, proposta di acquisizione di nuovi prodotti, compilazione della reportistica, confronto con il personale interno. Si cerca una risorsa giovane, dinamica, propositiva, che abbia maturato un’esperienza – anche breve - come venditore, dotata di una naturale predisposizione al contatto col cliente e forte focus sugli obiettivi commerciali (visite/offerte).

Zona di lavoro: PR, RE, PC, MN, CR, MO e province.



STORE MANAGER FASHION LUXURY

Realtà mono brand di abbigliamento femminile lusso cerca Store Manager Nel Retail Fashion Luxury da inserire presso la boutique di Parma centro città. La figura inserita nel ruolo riporterà direttamente alla District Manager e sarà responsabile dell’efficiente gestione a 360° del punto vendita sia in termini di attività di negozio sia del personale, assicurando il raggiungimento degli obiettivi di vendita (quantitativi e qualitativi, individuali e di team). Il candidato ideale ha maturato una solida esperienza nel settore del ready to wear fashion abbigliamento donna come Store Manager; dimostra ottime capacità organizzative, orientamento al risultato e un'attenzione particolare ed accurato al servizio clienti. Ha una buona conoscenza dei tessuti e ottime capacità di fidelizzazione del cliente. Spirito intraprendente e doti manageriali completano il profilo. Imprescindibile è un’ottima capacità di lavorare in squadra e doti di leadership.

Sede di lavoro: centro città PARMA

PROGRAMMATORE PLC

Azienda operante nel settore delle automazioni elettroniche industriali cerca Programmatore PLC diplomato/a tecnico o con Laurea anche triennale. La risorsa inserita nel ruolo si occuperà di analizzare le richieste dei committenti definendo le logiche degli impianti, in affiancamento al responsabile dell’automazione. Il ruolo prevede la responsabilità di sviluppare il codice di programmazione su PLC e supervisionare gli start up degli impianti e/o i collaudi, intervenendo sul software quando necessario, nonché dare supportare i tecnici in sede e fuori sede. Il ruolo richiede la conoscenza dei linguaggi di programmazione dei PLC più diffusi ( Siemens, Allen Bradley ) e una pregressa esperienza nello sviluppo di sistemi di automazione complessi, oltre alla buona capacità di lettura degli schemi elettrici. Completano il profilo l’attitudine al problem solving e l’autonomia nell’organizzazione del proprio lavoro. Si richiede la disponibilità a saltuarie e brevi trasferte world wide.

Sede di lavoro : Provincia di Parma.

SALES MANAGER

Azienda di automazione industriale appartenente ad un importante Gruppo multinazionale, leader nella progettazione e vendita di impianti per l’industria del beverage, cerca SALES MANAGER con elevata esperienza, che, riportando al Direttore della Business Unit e raccordandosi circa i progetti e le attività da intraprendere, assicuri il raggiungimento degli obiettivi di fatturato e redditività attraverso lo sviluppo e la soddisfazione dei clienti nell’area geografica di competenza. In particolare la figura nel ruolo dovrà gestire integralmente la relazione con il cliente, anche attraverso visite ed azioni volte al consolidamento e allo sviluppo dei rapporti commerciali; collaborare con gli Account per la preparazione delle offerte commerciali e definire i termini di negoziazione in accordi con le direttive aziendali. Inoltre assicurerà e svilupperà il CRM per area di competenza, raccoglierà, analizzerà e fornirà informazioni relative all’andamento del mercato per contribuire al miglioramento della strategia commerciale. Tra le sue responsabilità vi sarà inoltre quella di coordinare la vendita delle linee della propria business unit e contribuire attivamente alla preparazione del Product Plan Development. Infine il Senior sales manager esplorerà nuove opportunità di business nel rispetto delle strategie aziendali. Titolo di studio richiesto: diploma o laurea ad indirizzo tecnico (meccanico o elettrico o elettronico). La figura ricerca possiede un’ottima esperienza all’interno di aziende strutturate e organizzate a respiro internazionale del settore merceologico macchinari complessi/sistemi per l’industria b2b. Il candidato ideale conosce perfettamente il mercato di riferimento ed ha competenze tecniche, meccaniche e/o elettroniche, di automazione e di plastic packaging; inoltre conosce bene gli strumenti finanziari per la gestione ed applicazione dei contratti commerciali. Tra i requisiti inoltre, l’uso del pacchetto office, internet e CRM, la conoscenza ad un livello fluente della lingua inglese. Completano il profilo, professionalità ed etica, ottime doti di interrelazione personale, negoziazione, capacità di analisi, pianificazione ed organizzazione, buona capacità decisionale e forte orientamento agli obiettivi.

Sede di lavoro: provincia di Parma

INGEGNERE MECCANICO NEOLAUREATO

Azienda metalmeccanica cerca neolaureato ingegnere meccanico per l’inserimento nell’attività di progettazione.

Sede di lavoro: PARMA

STIRATRICE CON PRESSA A VAPORE

Azienda tessile di Parma cerca stiratrice con buona manualità con pressa a vapore e ferro. La risorsa sarà inserita all’interno di un ambiente piuttosto caldo per via dei vapori che emettono le macchine.

Sede di lavoro: PARMA



CAPO CONTABILE

Azienda nel settore della produzione di stampati su supporti speciali per packaging, in forte potenziamento della propria struttura organizzativa interna, cerca Impiegato Amministrativo Capo Contabile. Il/la candidato/a prescelto/a dovrà essere in grado di gestire la contabilità clienti e fornitori, assicurando la correttezza delle procedure amministrative, contabili e fiscali relative al ciclo attivo e passivo; in particolar modo dovrà curare gli aspetti procedurali di gestione e di autorizzazione della fatturazione attiva e passiva, occupandosi operativamente della gestione dell’anagrafica dei clienti, dei fornitori e la verifica dei documenti necessari. Nel suo incarico la figura selezionata risponderà alla Direzione Generale. Costituiranno titolo preferenziale una precedente esperienza in analoga figura in aziende di distribuzione di servizi con problematiche amministrative internazionali. Si richiede un’ottima predisposizione e conoscenza dei più conosciuti sistemi ERP per la contabilità generale e buona conoscenza lingua Inglese scritta e parlata. Completano il profilo doti di precisione, affidabilità, serietà e riservatezza e una predisposizione alla decisione, buone capacità organizzative e predisposizione al lavoro di gruppo.

Sede di lavoro: Parma



IT MANAGER

Azienda operante nel settore plastica cerca IT Manager con esperienza pregressa maturata in aziende strutturate e di produzione. Si richiede laurea in Ingegneria Informatica o similari, ottima conoscenza di programmazione, nella gestione delle risorse, una spiccata inclinazione all’innovazione, esperienza nell’informatizzazione e nella gestione magazzini. Referenziale la conoscenza della lingua inglese.

Sede di lavoro: Parma Nord.



PROGETTISTA SOFTWARE TRASPORTI

Realtà del settore packaging/imbottigliamento cerca progettista SW trasporti da inserire nell’Ufficio Automazione. Il candidato prescelto, una volta inserito, si occuperà di Sviluppo SW di commessa per macchine nel settore Packaging. Si richiede esperienza maturata nello sviluppo software di nastri trasportatori di linee complete. Il tecnico dovrà inoltre collaborare con ufficio tecnico meccanico ed elettrico per l’analisi e lo sviluppo congiunto delle macchine vendute. Si richiede laurea in Ingegneria elettronica/informatica o Diploma Tecnico, esperienza di almeno 5 anni nella progettazione SW per trasporti (trasporti fardelli e trasporti sfusi); autonomia uso PLC e panelli operatore SIEMENS e Rockwell; conoscenza Motion B&R, delle Reti di comunicazione (Profibus, Profinet, Ethernet/IP). Il Candidato ideale possiede inoltre conoscenze di base delle normative di sicurezza inerenti la progettazione delle macchine, conosce la lingua inglese e preferibile anche altra lingua. Analisi, problem solving, autonomia (nel rispetto delle regole aziendali) e flessibilità completano il profilo.

Zona di lavoro: Provincia di Parma.

MAGAZZINIERI

Azienda operante nel settore logistica cerca magazzinieri per la movimentazione merci all’interno di un magazzino con utilizzo di transpallet elettrico uomo a bordo. L’azienda valuterà solo ed esclusivamente risorse in possesso di patentino per l’utilizzo del carrello elevatore in corso di validità, si richiede pregressa esperienza come magazziniere.

Zona di lavoro: PARMA



ADDETTO AL COLLAUDO

Azienda cerca risorsa da inserire nel reparto collaudo parti meccaniche. Si selezionano profili un perito meccanico o elettrotecnico da inserire all’interno dell’officina meccanica che abbia maturato minima esperienza nel settore e che abbia un’approfondita conoscenza del disegno tecnico.

Zona di lavoro: PARMA