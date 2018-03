E' festa di primavera nelle fattorie didattiche: tra frutteti, animali e... mani in pasta

"“Bambini tutti in fattoria, è arrivata la primavera!": è questo l'invito dell'associazione fattorie Didattiche della provincia di Parma, che per l'8, il 14 e il 15 aprile hanno in programma un lungo calendario di iniziative per festeggiare il risveglio della terra. Tanti laboratori e gli immancabili animali per bambini e famiglie in occasione della IV Festa di Primavera: a contatto con la natura per educare al valore dell’agricoltura, delle tradizioni e dell’educazione alimentare, senza dimenticare benessere e divertimento. Un’occasione preziosa per far conoscere ai bambini un meraviglioso mondo che per quanto sembri distante non è poi così lontano dalla città. Per informazioni sui diversi laboratori e attività è possibile consultare i diversi siti e pagine facebook delle singole fattorie o la pagine dell’associazione.



IL PROGRAMMA