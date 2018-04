Cade dal terrazzo: paura per un bimbo di 8 anni

E' ricoverato al Pronto soccorso del Maggiore in osservazione il bambino di 8 anni caduto ieri sera dalla terrazza dell'appartamento in cui vive con la famiglia a Pilastro. Erano circa le 20 quando è arrivata la richiesta di soccorso al 118. Sul posto, oltre alla Croce Verde di Langhirano, anche i carabinieri. Dalla prima ricostruzione pare che il bambino - che era in casa coi genitori - si sia sporto troppo dal terrazzo e abbia perso l'equilibrio. Il volo dal primo primo piano è stato attutito dal tendone del bar che occupa i locali del piano terra. Il bambino è rimbalzato e caduto poi sull'asfalto, riportando diversi traumi ma evitando conseguenze ben peggiori. Le sue condizioni, pur sotto monitoraggio, non sarebbero gravi.