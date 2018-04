Pauroso schianto sull'A1 Milano-Bologna, al km 89, poco dopo l'uscita Fidenza-Salso, in direzione Milano. L'incidente ha coinvolto diversi veicoli, almeno quattro. Il traffico è bloccato tra Fidenza e Fiorenzuola per permettere i soccorsi e consentire i rilievi e la rimozione dei mezzi. Si sono formati 13 km di coda. Il traffico scorre sulla sola corsia di marcia lenta. In alternativa viene consigliato di uscire a Parma Ovest sulla A15 Parma-La Spezia, prendere la via Emilia e rientrare sulla A1 A Fiorenzuola. Per il traffico di lunga percorrenza proveniente da Bologna viene consigliato di utilizzare la A22 del Brennero e poi la A4. Sul luogo dell'evento sono presenti tutti i mezzi di soccorso e il personale di Autostrade per l'Italia. Inevitabili ripercussioni anche sulla viabilità ordinaria: si è creata anche una lunga coda sulla via Emilia, da ponte Taro a Fidenza.

